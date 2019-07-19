Нур-Султан, , 13:02 — REGNUM

Для повышения кибербезопасности жителей Казахстана в республике планируют запустить работу агентства по персональным данным. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аблайхан Оспанов, сообщает 19 июля издание BNews.

По его словам, агентство планируется создать на базе комитета по информационной безопасности при министерстве. Замминистра отметил, что новый орган будет курировать вопросы информационной безопасности государственных органов, в том числе вопросы возможного ужесточения наказания за безответственное обращение с персональными данными.

Оспанов добавил, что агентство будет проводить работу в государственном и квазигосударственном секторе. Мероприятия также будут направлены на профилактическую работу в организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля операторы связи в Нур-Султане приступили к проведению работ по усилению защиты жителей от хакерских атак и интернет-мошенничества.

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