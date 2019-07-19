Москва, , 12:44 — REGNUM

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) раскритиковало новый ГОСТ на фотосессии новорождённых. Претензии ведомства вызвало требование стандарта, содержащее запрет на фотосъёмку для людей с ВИЧ, сообщает газета «Известия».

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В поступивших в Росстандарт обращениях отмечалось, что это положения нарушает права ВИЧ-инфицированных людей. в итоге агенство пришло к выводу, что стандарт не соответствует принципу достигнутого с общественностью консенсуса и отправил его на доработку в технический комитет «Услуги населению».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в России планируется ввести ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых. Он будет распространятся на фотосессии детей в возрасте до 28 дней, как на дому, так и в специальных студиях, парках или других местах. Исключение составят только фотосессии, проводимые непосредственно во время родов.