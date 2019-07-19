Абуджа, , 12:56 — REGNUM

Влиятельная группа с севера Нигерии в четверг, 18 июля, призвала членов скотоводческого этноса фула покинуть южную часть страны, передает BBC Africa.

Призыв последовал за тем, как ряд представителей администрации южного региона страны заявили, что представители этноса фула должны понести ответственность за смерть фермера, убитого в южном штате Огун.

Форум Северных Старейшин призвал фула вернуться на север, где, по их словам, их безопасность будет гарантирована. Большинство южных губернаторов отклонили план по строительству особых поселений для скотоводов в своих штатах.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что требования старейшин следует проигнорировать и продолжать свободно проживать в любой части страны. Он подчеркнул, что «все граждане Нигерии могут свободно перемещаться и жить в любой части страны, независимо от того, откуда они родом».

В последние несколько месяцев произошла эскалация столкновений между скотоводческими и земледельческими общинами Нигерии из-за пастбищ. Особенно остро проблема стоит в центральном регионе Нигерии.