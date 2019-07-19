Москва, , 13:11 — REGNUM

С начала 2019 года в столице прошло 556 проверок хода дорожного строительства. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. За допущенные нарушения техническим заказчикам и строительным организациям было вынесено 375 постановлений, общая сумма штрафов составила 38,3 млн рублей.

«Под нашим надзором находится 152 объекта дорожно-мостового строительства. Среди них такие масштабные, как Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — отметил чиновник.

Всего было проведено 947 обследований имеющихся конструкций и материалов. По 617 из них получены положительные заключения, по остальным — приняты меры. Антосенко уточнил, что большая часть нарушений устраняется в сроки, что подтверждают повторные проверки. В противном случае в отношении нарушителей применяют административные меры.

Напомним, в Новой Москве строится восьмиполосная автомагистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Она обеспечит поперечную связку между районами и станет дублёром МКАД на юго-западе столицы.