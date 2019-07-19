Москва, , 13:00 — REGNUM

Представители московских властей демонстрируют «формальный подход» к угрозе радиационного загрязнения из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По его словам, информация, размещённая 18 июля на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы об отсутствии повышенного радиационного фона на месте предполагаемого строительства ЮВХ верна. Однако выводы из проведённого исследования сделаны не точные.

«Я вижу, к сожалению, что сторонники строительства хорды продолжают делать вид, что проблемы с радиацией не существует. Их утверждения, что загрязнение находится в 50−70 метрах от платформы, полностью соответствуют актам «РАДОН». Это значит, что загрязнение в месте строительства хорды. Я могу предположить, что непосредственно в тех местах, где будет проводиться бурение для мостового перехода, радиоактивного загрязнения нет. Но проблема в том, что рядом очень крутой склон, оползневая угроза констатирована даже заводом полиметаллов. Опасность в том, что при строительстве опор моста будет нарушен баланс и возможны подвижки грунтов, которые прикрывают радиоактивные отходы и они обнажатся», — отметил Ожаровский.

По словам эксперта, вести строительные работы рядом с могильником радиоактивных отходов нельзя даже когда поверхность ровная. В случае же с участком ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово ситуация ухудшается тем, что радиоактивный грунт, закрытый почвой крутым склоном, нависает непосредственно вблизи Москвы-реки.

«Формальный поход тут не приемлем. А ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подошла к этому вопросу формально. Это недопустимо», — заявил физик-ядерщик.

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