Махачкала, , 12:39 — REGNUM

Крупную партию заражённых фруктов из Грузии остановили на границе в Дагестане. В персиках и нектаринах общим весом 19 тонн была выявлена восточная плодожорка — опасное насекомое, способное уничтожить до 90% урожая плодовых культур, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Ввоз зараженной продукции на территорию страны, в соответствии с карантинным законодательством РФ, был запрещен. Владелец груза понесёт административную ответственность.

Читайте также: Дагестан: более 117 тонн товара из Ирана и Турции не пустили в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года пограничный контроль в Дагестане не смогли пройти потенциально опасный изюм из Ирана и семена подсолнечника из Турции общим весом более 117 тонн. В мае в республике не допустили ввоз свыше 191 тонны зараженных насекомыми-вредителями овощей из Азербайджана и Ирана, которые следовали для продажи на российских рынках.

Читайте также: В Дагестане поставили заслон 200 тоннам заражённых овощей из-за границы