Сан-Диего, США, , 12:44 — REGNUM

В новой игре Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order супергерои вселенной Marvel выступят против титана Таноса. Ролик с трейлером проекта был опубликован 19 июля на официальном YouTube-канале издательства Nintendo.

Сюжет игры основан на противостоянии супергероев и злодеев. На стороне добра находятся команды Мстителей, Стражей Галактики и Людей Икс, в то время как соперников представляют титан Танос и его приспешники, олицетворяющие организацию «Черный орден». Интересно, что это редкий проект Marvel, который объединяет франшизы «Мстителей» и «Людей Х».

Титан Танос завладел Перчаткой Бесконечности — древним артефактом, способным уничтожать миры. Теперь супергероям, среди которых Халк, Железный человек, Звездный лорд, Росомаха и другие, предстоит встать на защиту человечества.

Релиз видеоигры от Nintendo состоялся 19 июля 2019 года в рамках фестиваля Comic Con в Сан-Диего (США). Издание Comic Book сообщило, что на форуме также рассказали о ближайших DLC (обновлениях для видеоигры), в которых геймерам станут доступны другие герои, такие как Колосс, Циклоп, а также Рыцари Marvel из одноименной серии комиксов.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции игрока). Одной из ее особенностей является кооперативный режим — одновременно за одним монитором могут играть до четырех человек. Разработчиком выступила студия Team Ninja.

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