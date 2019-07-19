Сунжа, Ингушетия, , 12:16 — REGNUM

В самом молодом городе Ингушетии — Сунже уволили руководство управления жилищно-коммунального хозяйства. Причиной стала задержка заработной платы сотрудникам управления, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным портала, на невыплату зарплаты пожаловались в соцсети Instagram работники, опубликовав обращение к властям. По итогам проверки данной информации глава Сунжи Магомед Албаков принял решение уволить начальника и главного бухгалтера городского жилищно-коммунального хозяйства за неэффективное использование денежных средств и нарушение прав трудящихся.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ингушетии были выявлены факты невыплаты заработной платы в течение двух месяцев сотрудникам республиканской клинической больницы. Как выяснили активисты регионального отделения ОНФ, денежные средства, предназначенные на оплату труда врачей и медсестер пошли на покупку и ремонт мебели.