Маму, , 12:28 — REGNUM

В Гвинее во время выпускного экзамена в одной из школ 18-летняя девушка родила ребенка и продолжила давать ответы, пишет немецкая газета Spiegel со ссылкой на гвинейские средства массовой информации.

Роды у Фатуматы Курумы Конде из города Маму начались, когда она села за парту и приступила к выполнению задач письменного экзамена по физике. Девушку срочно увезли в больницу. Однако спустя всего 40 минут к удивлению преподавателей, семьи и одноклассников Конде снова села за школьную парту и дорешала задачи.

Этот курьезный случай привлек внимание общественности. В интервью агентству Agence France Presse молодая мать сказала, что боялась в этот день остаться дома или пойти к врачу:

«Я просто не могла себе представить, как можно пропустить выпускной экзамен, к которому я готовилась целый год».

Супруг Фатуматы Конде назвал ее «грандиозной женщиной».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на стадионе в британском Ливерпуле во время концерта певицы Пинк родился ребенок. Новорожденной дали имя в честь американской артистки.