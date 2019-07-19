Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM

Екатеринбург гордится своим уличным искусством, а повреждение арт-объекта, созданного каллиграфистом Покрасом Лампасом, возмутительно. Об этом в своём Instagram заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля «Стенограффия». Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-объект был создан три дня назад в районе площади Первой пятилетки. Площадь креста достигает 6600 кв. метров. Утром 19 июля его частично залили гурдоном. Оказалось, что рабочие решили отремонтировать пешеходный переход. По данным мэрии города, работы шли по многочисленным просьбам местных жителей.

Представители общественности отреагировали отрицательно на произошедшее. В мэрии тоже негативно оценили варварское уничтожение объекта и пообещали разобраться и наказать виновных. Сейчас предстоит разбор полётов. Виновные в уничтожении будут наказаны. А сам объект планируется восстановить, тем более что он был подарком жителям Орджоникидзевского района от мэрии и фестиваля «Стеннограффия».

Сейчас техники нет на месте. Сандальные работы приостановлены и похоже, что в ближайшее время не возобновятся.

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