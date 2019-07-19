Великий Новгород, , 11:56 — REGNUM

Новгородский районный суд утвердил мировое соглашение по иску двух жительниц Новгородской области к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в связи с гибелью внука истцов в результате крушения самолета Airbus А321 в небе над Египтом в октябре 2015 года. Как сообщил корреспондент ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, женщины просили взыскать солидарно с ответчиков в счет возмещения вреда более 2,3 млн рублей.

Процесс завершился мировым соглашением: истцам выплатят более 2 млн 367 тыс. рублей. В эту сумму вошли страховое возмещение в счёт причиненного вреда, подлежащее выплате по страхованию ответственности перевозчика; компенсация причинённого морального вреда; возмещение расходов одной из истцов на погребение внука; возмещение расходов, связанных с досудебным урегулированием спора и издержек, связанных с рассмотрением дела в суде, а также иные расходы.

По словам Валерия Таганского, аналогичное дело рассматривалось в Новгородском районном суде в сентябре 2016 года — по иску семи потерпевших в пользу родственников новгородки, погибшей в результате той же авиакатастрофы. Общая сумма выплат и компенсаций составила более 5 млн рублей, процесс был также завершён утверждением мирового соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при авиакатастрофе российского пассажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который 31 октября 2015 года летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. В числе погибших были 15 жителей Новгородской области, в том числе двое детей.