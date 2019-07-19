Тунис, , 11:50 — REGNUM

Саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat» сообщила о том, что в Тунисе обсуждается законопроект о запрещении ношения никаба — мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз — в общественных местах. Закон был выдвинут блоком аль-Хурра, который представляет светскую партию «Тунисский проект».

Законопроект из четырех глав включает раздел о запрещении ношения никаба в общественных местах: на автомобильных, автобусных и железнодорожных станциях, дорогах и в портах, а также в промышленных, коммерческих и банковских учреждениях. За нарушение закона может последовать штраф или лишение свободы на срок до 15 дней.

По словам представителя Аль-Хурры, законопроект направлен на обеспечение общественной безопасности в местах с большим скоплением людей. Кроме того, другой целью законопроекта является предотвращение террористической угрозы в Тунисе. Обсуждение данного законопроекта последовало после трех террористических актов, произошедших в столице Туниса.