Сеул, , 12:05 — REGNUM

Северная и Южная Корея оказались в одной группе отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По итогам жеребьевки им предстоит сыграть друг с другом, а также с Ливаном, Туркменистаном и Шри-Ланкой. Аналитики однозначно считают фаворитом сборную команду Южной Кореи, располагающуюся на 37 месте в общемировом рейтинге. Для сравнения, Ливан занимает 86 место, Северная Корея — 122, Туркменистан — 135, а Шри-Ланка и вовсе находится на 201 месте.

Это уже не первая встреча сборных команд по футболу Южной и Северной Кореи: они боролись на выход в финальный этап в 1990, 1994 и 2010 годах. Из шестнадцати встреч семь закончились победой Южной Кореи, восемь — вничью и лишь однажды победить смогла команда КНДР.

Несмотря на спортивное соперничество, две страны активно сотрудничают в данной сфере: в 2020 году на Олимпиаде в Токио примет участие объединённая команда Южной и Северной Кореи, а Олимпиада 2032 года может пройти на территории обоих государств.