Москва, , 12:06 — REGNUM

Исследование участка будущего строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы не доказывает отсутствие угрозы радиоактивного загрязнением в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественный деятель Руслана Луговая.

Отметим, что 18 июля на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы появилась информация о результатах экспертизы, согласно которой на месте строительства ЮВХ не было выявлено повышенного радиационного фона.

Общественник отметила, что не подвергает сомнению результаты экспертизы: действительно, непосредственно на месте строительства моста через Москву-реку радиация на поверхности может соответствовать нормам. Однако это обстоятельство не исключает угрозы радиоактивного загрязнения из-за строительных работ.

«В чём суть? Как только они начнут [строительные работы], могут произойти оползни и всё это может попасть в Москва-реку. Даже если они будут сроить чуть дальше от загрязненных участков, то грунт от вибрации всё равно может начать сползать в Москву-реку. А там, где они берут экспертизу, вдоль платформы, действительно нет повышенного радиационного фона», — сказала Луговая.

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