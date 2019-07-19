Падерборн, Германия, , 11:28 — REGNUM

Двое вероятных исламистов работали в сфере обеспечения безопасности на футбольных стадионах Германии, сообщает Общественная телерадиокомпания земли Северный Рейн-Вестфалия Westdeutscher Rundfunk 19 июля.

Футбольные клубы «Вердер» и «Падерборн» уведомили правоохранительные органы, что к охране их стадионов до недавнего времени были привлечены подозрительные люди. Речь идет о двух братьях родом из Чечни, которые были трудоустроены одним из охранных предприятий города Падерборн.

Известно, что один из них в 2015 году был арестован за выражение сочувствия террористам, совершившим расстрел редакции французской газеты Charlie Hebdo. На своих страницах в социальных сетях мужчины размещали фотографии со стадионов, где вместе с ними запечатлены лица, которых немецкая полиция рассматривает как потенциально опасных, готовых к насилию радикалов.

«Существующие сейчас выводы безусловно говорят об угрозе безопасности. Такого не должно происходить», — заявил заместитель федерального председателя профсоюза полиции Михаэль Мертенс в интервью Westdeutscher Rundfunk.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля немецкая полиция провела масштабные обыски на западе Германии в квартирах предполагаемых исламистов.

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