Джуба, , 11:56 — REGNUM

Правительство КНР оказало помощь Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций, предоставив 2185 тонн риса в рамках проекта по организации питания в школах Южного Судана.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Стив Нсубуга, заместитель директора представительства Всемирной продовольственной программы в Южном Судане, сообщил, что продовольственная помощь, полученная от КНР, пойдет на обеспечение питанием более 86 000 детей в 230 школах по всей стране.

Нсубуга добавил, что поскольку в Южном Судане более двух миллионов детей не посещают школу, помощь Китая поспособствует улучшению возможностей получения образования в Южном Судане.

Временный поверенный в делах посольства КНР в Южном Судане Лю Сяодун подчеркнул, что продовольственная помощь была оказана в рамках усилий Китая по содействию властям Южного Судана в вопросе преодоления кризиса продовольственной безопасности.