Додома, , 12:19 — REGNUM

Правительство Танзании сообщило, что 69 818 из 154 000 больных туберкулезом в стране (около 66%) так и не смогли получить курс лечения.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», об заявил заместитель директора отдела по контролю туберкулеза Министерства здравоохранения Танзании Деусдедит Камала во время выступления на совете по проблеме туберкулеза.

На заседании совета, которое посетили религиозные лидеры страны, Камала отметил, что из 34% граждан, начавших курс лечения от заболевания, 90% смогли излечиться от болезни.

По словам замдиректора, в Танзании около 18 миллионов человек не знают о наличии у них этого заболевания.

«Каждый год по всему миру от туберкулеза умирает 1,7 млн человек. В Танзании ежегодно от заболевания умирает 27 000 человек, не зараженных ВИЧ/СПИД, если же считать вместе с больными ВИЧ/СПИД, то число достигает 49 000 человек», — отметил Камала.

Как считает Камала, многие люди, больные туберкулезом не проходят курс лечения из-за неосведомленности и отсутствия понимания опасности заболевания.

Как сообщается, правительство Танзании предоставляет лечение от туберкулеза бесплатно. Лечение тяжелых случаев обходится в 436 долл. США, среднестатистических — в 261 долл. США.

Спикер Танзании Джоб Ндугай, выступая в совете, подчеркнул, что религиозные лидеры должны были присутствовать на данном заседании, с целью осведомить верующих по всей стране об опасности заболевания.