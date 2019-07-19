Москва, , 11:25 — REGNUM

В Москве сняты перекрытия движения автотранспорта, действовавшие на момент закрытия метрополитена, сообщили 19 июля на странице в Twitter ЦОДД.

«Сняты практически все полные перекрытия на западе и юго-западе Москвы», — говорится в информации.

В ЦОДД добавили, что продолжают «восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры».

С 19 июля возобновил работу южный участок Сокольнической линии метро. Девять станций были закрыты из-за работ по прокладке тоннеля для Большой кольцевой линии под станцией «Проспект Вернадского».

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