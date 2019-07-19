Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM

В Екатеринбурге маслянистое пятно на городском пруду может быть связано с деятельностью подрядчика, который занимался реконструкцией Макаровского моста. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас специалисты городского комитета по экологии проводят проверку. Они встречаются с представителями подрядчика, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новости о появлении в городском пруду маслянистого пятна появились в СМИ утром. Сотрудники прокуратуры и уральского окружного департамента Росприроднадзора начали проверку.

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