Вашингтон, , 11:33 — REGNUM

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG в пятницу, 19 июля, приветствовала решение американского судьи о повторном рассмотрении дела супружеской пары Пиллоид, по которому суд присяжных присудил $ 2 млрд в качестве возмещения ущерба от производимого компанией фосфороорганического соединения глифосат в составе препарата Roundup weedkiller, которое вызвало у них рак, передает агентство Reuters.

Судья Уинифред Ю. Смит из Калифорнийского Верховного суда округа Аламеда постановил, что дело Альвы и Альберты Пиллиод должно быть пересмотрено, ссылаясь на размер возмещения ущерба.

«Предварительное постановление суда предлагает изменения в сумме компенсации ущерба, что было бы шагом в правильном направлении», — говорится в заявлении Bayer. — Bayer будет ждать окончательного постановления после обжалования, прежде чем давать комментарии».

Bayer приложила копию решения суда к своему заявлению.

Bayer просила судью Смита в июне отменить вердикт присяжных о том, что его гербицид Roundup weedkiller вызвал у потерпевших раковое заболевание — неходжкинскую лимфому (НХЛ), за недостаточностью доказательств.

Немецкая фармацевтическая и химическая компания заявила, что вердикт был вынесен на основе «подстрекательских, сфабрикованных и не имеющих отношения к делу доказательств» от адвокатов супружеской пары.