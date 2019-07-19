Москва, , 11:10 — REGNUM

В Москве остановят на два дня движение на Филёвской линии метрополитена, сообщили 19 июля в пресс-службе предприятия.

Сообщения не будет на участке между станциями «Кунцевская» и «Киевская» 20 и 21 июля — в выходные дни. При этом станция «Киевская» будет открыта, а «Кунцевская» будет принимать поезда Арбатско-Покровской линии.

В метрополитене объяснили закрытие необходимостью провести работы по реконструкции наземного участка линии. Альтернативой метрополитену станут бесплатные компенсационные маршруты автобусов. 22 июля метрополитен возобновит работу в привычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, новые станции метро Москвы в ТиНАО доступны для 10 тыс. участников садовых товариществ.

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