Красногорск, , 11:42 — REGNUM

Депутаты Московской областной думы посетят Финляндию и Китай. Об этом сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Цель поездки — рассмотреть вопросы законодательного регулирования отрасли мусоропереработки и раздельного сбора мусора на международном уровне. В частности, в рамках соглашения о сотрудничестве между Мособлдумой и Региональным советом Уусимы (Финляндия) на 2018−2020 годы подмосковная делегация примет участие в семинаре на тему «Законодательство в сфере экологии».

«Ранее Мособлдума уже бывала с рабочим визитом в Финляндии: в конце 2017 года комитет по экологии и природопользованию посетил три мусороперерабатывающих комплекса. Финляндия в данной сфере имеет огромный опыт — есть что перенять и Московской области», — отметил Брынцалов.

Также утверждён визит делегации парламентариев в город Нанкин (Китай).

Напомним, в ходе визита депутатов Московской областной думы в Финляндию в 2017 году парламентарии посетили ряд предприятий мусороперерабатывающей отрасли в городах Керава, Вантаа и Хельсинки. В составе рабочей делегации депутаты встретились с руководством заводов и лично изучили финский опыт.