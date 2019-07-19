Томск, , 11:02 — REGNUM

В Томской области и в Томске, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля сохранятся дожди от небольших до умеренных, местами сильные дожди, ливни, грозы. Днём в отдельных районах возможен град, порывы ветра до 18 м/с. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на синоптиков сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Спасатели предупредили жителей региона о возможном возникновении ЧС в связи с непогодой и попросили соблюдать меры безопасности.

Напомним, 16 июля в областном главке МЧС со ссылкой на синоптиков дали штормпрогноз на 17−19 июля. По области и городу прогнозировались дожди от небольших до умеренных, местами сильные, ливни, грозы, порывы ветра, град в отдельных районах.

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