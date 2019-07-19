Асмэра, , 11:00 — REGNUM

Епископы православной церкви Эритреи отлучили от церкви своего бывшего патриарха Абуна Антониоса, передает ВВС Africa.

Антониос, который был главой церкви до 2006 года, был обвинен в ереси в заявлении, подписанном шестью епископами.

Известно, что он долгое время критиковал правительство, в результате чего был снят со своего поста и помещен под домашний арест 13 лет назад.

Однако движение за изгнание его из церкви продолжилось. Со своей стороны, последователи Антониоса обвинили правительство во вмешательстве в дела церкви.

Православные христиане составляют одну из основных религиозных групп в Эритрее, сообщает телерадиокомпания.