Мытищи, Московская область, , 10:59 — REGNUM

После пожара на участке газопровода восстановлено газоснабжение ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах, сообщили 19 июля в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Согласно сообщению, аварийные работы были завершены минувшей ночью в 2:50.

«Газоснабжение ГРП ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме. Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком», — рассказали в пресс-службе.

ЧП в Мытищах произошло 11 июля. Работа ТЭЦ-27 возобновлена после пожара 13 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: ТЭЦ «Северная» в Мытищах возобновила работу после пожара