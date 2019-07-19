Москва, , 10:52 — REGNUM

Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Поезд из северной столицы будет отправляться в 1:15, из Москвы — в 22:07. Сообщение начнётся 2 августа. В качестве причины назначения нового рейса указали повышенный спрос на эти поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд китайского производства официально введен в эксплуатацию на Кубе и отправился в рейс с Центрального вокзала Гаваны.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый поезд китайского производства отправился в первый рейс в Гаване