Копенгаген, , 10:44 — REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (представитель партии Социал-демократов) оказалась среди 20-ти самых высокооплачиваемых политиков мира. Список составил американский 24/7 Wall Street, который в ходе работы пользовался данными Международного валютного фонда, «Фактбуком» Центрального разведывательного управления США, а также информацией с веб-сайтов правительств различных государств. В итоге получилось, что премьер-министр Дании находится на 15 месте в списке с заработком 249, 7 тысяч долларов — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»)

В тройке самых высокооплачиваемых политиков оказались лидеры Сингапура, Гонконга и Швейцарии. Замыкают список министр обороны Ирландии, президент Гватемалы и премьер-министр Франции. Согласно данным правительства Дании, Метте Фредериксен получает несколько меньше, а именно 240 тысяч долларов.