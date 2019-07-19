Москва, , 10:35 — REGNUM

Новые станции метро Москвы в ТиНАО доступны для участников садовых товариществ, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«В Новой Москве уже введено восемь станций метро. Около 30 садовых товариществ оказались от них в шаговой доступности. По нашим оценкам, это примерно 2,5 тыс. домовладений», — сказал он.

По его оценкам, новыми станциями пользуются 10 тыс. дачников. А всего в Новой Москве проживает более полумиллиона человек, но не все постоянно.

Жидкин рассказал о планах градостроительного развития столицы, по которым к 2035 году в Новой Москве будет 33 станции метро.

О пустующих новых станциях метрополитена в Новой Москве читайте в репортаже ИА REGNUM Метро не для людей, а для кого? От «Саларьево» до «Коммунарки»

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