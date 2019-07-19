Владивосток, , 10:34 — REGNUM

Во Владивостоке общественники создают настоящий экологический парк. Инициативная группа приняла участие в конкурсе президентских грантов и получила одобрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На Соленой протоке, где поселились утки-мандаринки, занесённые в Красную Книгу, местные жители решили обустроить захламлённый водоём. После приведения места в порядок, возникла идея организовать здесь нечто более интересное: было образовано ТОС «Спутник Владивостока», которое приняло участие в конкурсе президентских грантов.

Еще до гранта, используя собственные вложения и средства спонсоров, общественники обустроили берег, установили указатели и информационные доски, где написано, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. На деньги гранта, платежи по которому начались в начале июля, здесь будут обустроены пешеходные дорожки, тропинки, клумбы, скамейки, будет поставлено освещение, построена детская площадка и парковка. Неподалёку находится заброшенный пионерский лагерь, который, в рамках грантового проекта также будет обустроен и присоединён к экопарку. В настоящее время идёт активная фаза работ по благоустройству.

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Как сообщало ИА REGNUM, более ста детей со всего Забайкалья в образовательном детском лагере «Эврика» прошли тренинги по выбранной будущей профессии в рамках реализации президентского гранта «Векторы развития». Сумма гранта, как сообщается, составила порядка 1,4 млн рублей.