Иерусалим, , 10:30 — REGNUM

Германия признала восемь тысяч граждан Израиля румынского происхождения жертвами Холокоста. Как сообщило израильское бизнес-издание Calcalist, соответствующее соглашение между правительством Германии и правительством Израиля было достигнуто 18 июля.

Каждый переживший Холокост получит от 27 тысяч до 54 тысяч долларов. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере до 225 долларов. Достигнутое соглашение распространяется на граждан Израиля румынского происхождения, которые во время Второй мировой войны работали и\или проживали на территории гетто. На компенсацию смогут также претендовать потомки румынских евреев, родившихся после 1910 года и умерших после 1 июня 2002 года.

«Это день исторической справедливости, который наступил после десяти месяцев интенсивных переговоров. Конечно, финансовая компенсация не восстановит потери и не излечит всю боль, но может значительно улучшить благосостояние тысяч выживших», — прокомментировала достигнутое соглашение министр социального равенства Израиля Гила Гамлиэль.