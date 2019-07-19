Иерусалим, , 10:41 — REGNUM

Раввины северных районов Иерусалима объявили о создании специального религиозной «комиссии скромности». Об этом 18 июля сообщил израильский информационный портал mynet Yerushalaim.

Новая религиозная структура будет контролировать соблюдение норм скромности в общественных местах. Кроме того, комиссия будет наделена полномочиями раввинского суда. Действовать такая структура будет в иерусалимских религиозных районах Маттерсдорф, Ганей-Геула, Ромема и их окрестностях.

Необходимость создания подобной комиссии раввины районов мотивировали высоким приростом населения. В связи с появлением новых жителей в кварталах возникла проблема сохранения «святости и чистоты кварталов».