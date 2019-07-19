Владикавказ, , 10:08 — REGNUM

В Северной Осетии получат положенные по закону квартиры от государства 66 детей-сирот. Власти региона требуют от исполнителей программы по их обеспечению жильем предоставления качественных квартир, отвечающих всем санитарным нормам. Об этом заявила 18 июля в ходе заседания комиссии по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа вице-премьер Ирина Азимова.

Как было сказано в ходе совещания, не во всех населенных пунктах республики можно найти жилье, отвечающее всем необходимым требованиям. Поэтому, в частности, дети-сироты из Алагирского района, по их согласию, получат жилье во Владикавказе.

Всего в столице РСО-Алании будет приобретена 31 квартира для детей-сирот, еще 20 — в Моздокском районе. Кроме того, девять квартир будет куплено в Правобережном районе, четыре — в Ардонском и две — в Дигорском.

Вице-премьер потребовала уже до 1августа провести все необходимые организационные мероприятия и согласовать их в правовом отношении.

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Напомним, в Северной Осетии в 2018 году были обеспечены жильем 60 детей-сирот. На покупку квартир для них было направлено 79,4 млн рублей. В январе 2019 года в очереди на жилье состояли 1357 человек, из которых 984 уже достигли совершеннолетия.