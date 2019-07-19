Москва, , 10:08 — REGNUM

Новый порядок допуска российских авиакомпаний к международным полетам предлагает ввести Минтранс. Отправка любого самолета в рейс может быть отменена по требованию ФСБ, пишет 19 июля «Коммерсантъ».

Инициатива по ужесточению правил воздушных перевозок принадлежит ФСБ России, утверждают источники издания. Так, перевозчиков могут обязать не позднее чем за полчаса до вылета направлять в Росавиацию определенные сведения, включая численность пассажиров и экипажа, их национальность, наименование груза и детали полёта.

«Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ», — говорится в публикации.

За нарушение правил перевозчикам грозит отстранение от международных полётов. Юристы указывают на отсутствие четких формулировок о том, что считается «угрозой безопасности».

Соответствующий проект постановления правительства проходит публичные обсуждения. Документ может вступить в силу в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Ростуризм и Росавиация договорились об усилении контроля над выполнением чартерных рейсов. Решение связано с увеличением частоты полётов в летний сезон. За период с 15 мая по 14 июня 2,8% от общего числа чартерных рейсов российских компаний были выполнены с задержкой на два и более часов.

Читайте также: Задержки чартеров будут мониторить Ростуризм и Росавиация