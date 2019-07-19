Абуджа, , 10:07 — REGNUM

Правительство США наградило нигерийского имама, который спас 262 христиан от скотоводов-убийц, спрятав их в своей мечети и дома, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, 83-летний имам Абубакар Абдуллахи получил Международную премию за свободу вероисповедания вместе с четырьмя другими священниками с Кипра, из Судана, Бразилии и Ирака.

Имам спасал бежавших от убийц христиан в районе Баркин Лади штата Плато в центральной части Нигерии.

Более 80 из них были убиты в результате нападения на христиан в области. Число погибших, возможно, было больше без вмешательства имама.

Имам сказал ВВС, что захотел помочь, потому что более 40 лет назад христиане в этом районе разрешили мусульманам построить мечеть.

На мероприятии, в котором присутствовал госсекретарь США Майкл Помпео, заявили, что имам Абдуллахи «самоотверженно рисковал своей жизнью, чтобы спасти членов другой религиозной общины, которые, вероятно, были бы убиты без его вмешательства».

Имам ранее был удостоен «рукопожатия и национальной чести» президента Нигерии Мухамаду Бухари.