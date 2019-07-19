Москва, , 09:48 — REGNUM

На сторону владельца недвижимости, которому доначислили налоги «задним числом», встал Верховный суд (ВС) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на резолютивную часть определения ВС.

Отмечается, что иск ООО «Юмакс» к управлению Федеральной налоговой службы (ФНС) по столице РФ и одной из ее инспекций был отправлен на пересмотр 17 июля Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.

В резолютивной части определения Верховного суда говорится, что все решения нижестоящих инстанций по иску «Юмакса», которые были приняты в пользу налоговиков, признаны недействительными.

Отмечается, что правительство Москвы в конце 2016 года повысило кадастровую стоимость здания площадью 3,3 тыс. квадратных метров на Ильинке, 15, которое принадлежит «Юмаксу». Постановление, которое вышло в конце декабря 2016 года, устанавливало с 1 января 2016 года новую оценку недвижимости.

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