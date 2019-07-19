Москва, 19 июля 2019, 10:09 — REGNUM
В Москве возведут православный храм на 500 прихожан в стиле минимализм. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрили Москомархитектура и Московская патриархия.
Кузнецов уточнил, что в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, однако архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, применив в том числе новаторские решения.
«Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь», — отметил Кузнецов.
Проект храма вынесут на международный конкурс религиозной архитектуры Faith & Form Awards.