Москва, , 10:09 — REGNUM

В Москве возведут православный храм на 500 прихожан в стиле минимализм. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрили Москомархитектура и Московская патриархия.

Кузнецов уточнил, что в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, однако архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, применив в том числе новаторские решения.

«Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь», — отметил Кузнецов.

Проект храма вынесут на международный конкурс религиозной архитектуры Faith & Form Awards.