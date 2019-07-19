Владикавказ, , 09:36 — REGNUM

В Северной Осетии семьи, в которых родились сразу трое детей, получили помощь от властей на улучшение своих жилищных условий. Глава республики Вячеслав Битаров 18 июля вручил четырем матерям сертификаты на приобретение жилья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Сумма сертификата составляет 1,88 млн рублей. В торжественной обстановке докумены получили Виктория Гобозова, Мадина Губиева, Фатима Дзукаева, Фатима Дзусова. Денежные средства на общую сумму 7,5 млн рублей были выделены из бюджета РСО-Алании в соответствии с республиканским проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Напомним, в 2018 году в Северной Осетии были вручены сертификаты на приобретение жилья пяти семьям, воспитывающим тройняшек.

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Как сообщало ИА REGNUM, право на получение субсидий на жилье имеют не все семьи, где родились одновременно трое и более детей. Одним из условий должно быть обязательное гражданство Российской Федерации и проживание на территории Северной Осетии не менее трех лет до рождения детей. Кроме того, для получения субсидий необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного минимума в республике.