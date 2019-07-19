Душанбе, , 09:29 — REGNUM

К административной ответственности в Таджикистане по итогам первой половины 2019 года привлечено 2230 родителей за безответственное отношение к обучению и воспитанию своих детей. Об этом 19 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

Размер административного штрафа за данное нарушение составляет 165 сомони (1103 рубля). За отчетный период к уголовной ответственности привлечено более 100 родителей, которые препятствовали своим детям в получении образования или выдавали несовершеннолетних дочерей замуж.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года несовершеннолетние лица в Таджикистане совершили 907 преступлений, что на 31% больше, чем годом ранее. За нарушение закона о воспитании детей к административной ответственности в 2018 году привлечено 2,2 тыс. родителей.

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