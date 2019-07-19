Махачкала, , 09:19 — REGNUM

Арест депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова («Единая Россия») по делу о незаконном отчуждении земельных участков продлён на четыре месяца. Решением Советского районного суда города Махачкалы от 18 июля парламентарий останется под стражей до 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Напомним, Раджабов был задержан 22 мая после обысков у него дома и на рабочем месте. По данным следствия, работая начальником юридического управления мэрии Махачкалы (1998—2007 годы), он входил в сообщество, участники которого незаконно оформили в собственность более тысячи муниципальных и федеральных участков. Ущерб государству от их действий превысил 370 млн рублей. Спустя два дня, 24 мая, суд арестовал депутата на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данному уголовному делу, помимо Раджабова, арестованы ещё четыре человека, в том числе бывший и. о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев. Ещё пять человек, в их числе и экс-руководитель данного управления Сафиюла Магомедов, объявлены в федеральный розыск. У предполагаемых участников преступного сообщества следствием арестована недвижимость на 20 млрд рублей.

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