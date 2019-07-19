Дамаск, , 09:06 — REGNUM

В 2018—2019 учебном году в школах Сирии изучали русский язык более 18 тыс. детей. Об этом сообщил 19 июля посол Российской Федерации в Сирии Александр Ефимов в интервью ТАСС.

По его словам, по сравнению с данными на 2014−2015 учебный год число изучающих русский язык школьников выросло более чем в семь раз.

«Интерес к русскому языку здесь (в Сирии) большой и продолжает расти, — сказал дипломат. — И если тогда (в 2014 г.) все начиналось с преподавания русского 2,5 тыс. школьников в 59 школах, то в 2018—2019 учебном году наш язык изучали уже свыше 18 тыс. детей в 306 школах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Сирии начался вооруженный конфликт, в котором приняли участие различные террористические группировки. Благодаря вмешательству ВКС РФ правительству Башара Асада удалось отвоевать значительную территорию у террористических группировок, что позволило создать фундамент для переговоров о мире.