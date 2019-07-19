Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM

Более 4 тыс. замечаний и предложений по содержанию школьных учебников поступило в 2019 году от родителей и педагогов в Казахстане, сообщает 19 июля издание BNews.

Содержание школьных учебников в Казахстане проверяет экспертная комиссия в составе учёные и учителей. Кроме того, учебники проходят апробацию в рамках пилотных проектов в отдельных школах.

Для привлечения более широкой педагогической и родительской общественности к проверке учебников создан интернет-ресурс «Учебник», через который в 2019 году поступило 4328 замечаний и предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2019 года стоимость учебно-справочной литературы в Казахстане составила 1,3 тыс. тенге ($3,38), что на 8,3% больше, чем годом ранее. Общий объем издательских услуг за год сократился на 18%.

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