Пермь, 19 июля 2019, 09:01 — REGNUM
Пермская епархия забрала своё заявление из полиции, которое подавалось на владельцев кафе из-за скандальной рекламы «божественной шаурмы». Хозяйка заведения принесла извинения, сообщил на своей странице в соцсети секретарь пермского епархиального управления Андрей Литовка.
Он отметил, что собственница кафе поступила по-христиански, принеся извинения всем верующим, чьи религиозные чувства могли быть ненамеренно оскорблены публикацией.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пермское кафе в соцсети разместило рекламу шаурмы, которую преподнесло как «божественную». При этом был опубликован баннер с изображением полуобнаженной девушки с крыльями и нимбом из шаурмы. В Пермской епархии возмутились использованием религиозного образа в рекламе блюда. После разразившегося скандала все баннеры, рекламирующие шаурму, были удалены. Епархия обратилась в полицию с заявлением. В УФАС по Прикамью заявили о проверке со своей стороны.
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