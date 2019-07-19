Пермь, , 09:01 — REGNUM

Пермская епархия забрала своё заявление из полиции, которое подавалось на владельцев кафе из-за скандальной рекламы «божественной шаурмы». Хозяйка заведения принесла извинения, сообщил на своей странице в соцсети секретарь пермского епархиального управления Андрей Литовка.

Он отметил, что собственница кафе поступила по-христиански, принеся извинения всем верующим, чьи религиозные чувства могли быть ненамеренно оскорблены публикацией.

«Надеюсь, секретарь Епархиального управления Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка услышит меня и пойдет навстречу в целях скорейшего урегулирования возникшего недопонимания», — написала в своем обращении хозяйка заведения.

«Радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся! Заявление из полиции отозвал! Всем пермякам и гостям краевой столицы рекомендуем кафе «Шаурма не за горами», — появилась ответная запись Андрея Литовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пермское кафе в соцсети разместило рекламу шаурмы, которую преподнесло как «божественную». При этом был опубликован баннер с изображением полуобнаженной девушки с крыльями и нимбом из шаурмы. В Пермской епархии возмутились использованием религиозного образа в рекламе блюда. После разразившегося скандала все баннеры, рекламирующие шаурму, были удалены. Епархия обратилась в полицию с заявлением. В УФАС по Прикамью заявили о проверке со своей стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Антимонопольная служба проверит скандальную рекламу шаурмы в Перми