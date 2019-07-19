Черкесск, , 08:58 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии вынесен приговор по резонансному делу об убийстве мужчины в отделении полиции. Четверо полицейских получили сроки лишения свободы от пяти лет до пяти лет и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, пять лет назад, 3 февраля 2014 года, был задержан и доставлен в районное отделение города Усть-Джегута местный житель. Сотрудники полиции, требуя от него признательных показаний в якобы совершенном им разбойном нападении, избили мужчину до такой степени, что он скончался от побоев.

В 2017 году суд оправдал троих из них, отпустив на свободу. Однако прокуратура не согласилась с таким решением. Незаконный приговор был отменен Верховным судом КЧР, уголовное дело направленно на новое судебное рассмотрение.

Новый приговор вынес Усть-Джегутинский районный суд. Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, с причинением тяжких последствий, и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиненные полицейские взяты под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по данному делу суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима лишь Асхата Л. Остальные обвиняемые — бывший начальник угрозыска райотдела Мурат К., оперуполномоченные Казбек Б., Расул М. и Таулан А. — были оправданы по всем статьям обвинения с правом на реабилитацию, несмотря на то, что обвинение просило для них от 10 до 15 лет лишения свободы.