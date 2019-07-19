Иркутск, , 08:50 — REGNUM

В Монголии проходят реабилитацию 42 ребёнка из Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области, пострадавших от наводнения в конце июня. Их семьи остались без домов в результате удара стихии.

Как сообщает монгольский сайт Монцамэ, это уже второй этап акции по оказанию помощи пострадавшим иркутянам. Акцию организовал Объединённый совет монгольских выпускников зарубежных вузов.

Иркутские школьники вместе с учителями приехали в международный детский комплекс «Найрамдал» 17 июля. Также детей из пострадавших районов примет база отдыха «Сэлэнгэ» при горно-обогатительном комбинате Эрдэнэт. Отдых в детских лагерях Монголии продлится до 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года после проливных дождей. В результате реки вышли из берегов и подтопили более 10 тыс. домов в 100 населённых пунктах, где проживали около 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В одном из наиболее пострадавших городов — Тулуне — десятки домов всё ещё находятся под водой.

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