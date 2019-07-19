Кунгур, Пермский край, 19 июля 2019, 09:00 — REGNUM
В Кунгуре Пермского края до 2022 года планируют провести восстановительные работы в здании Гостиного двора, которое является объектом культурного наследия федерального значения и визитной карточкой города. На реконструкцию выделят около 500 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Поступило предложение приспособить «Гостиный двор» для современного использования. Здесь, по расчетам краевых властей, разместятся МФЦ, точки торговли, офисные помещения и выставочные пространства, отметили в пресс-центре Законодательного собрания Прикамья.
Добавим, здание Гостиного двора построено в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений.
Стоит отметить, весной 2019 года местные СМИ забили тревогу. Они информировали о плачевном состоянии объекта и обрушении кровли. По одной из версий, крыша не выдержала тяжести скопившегося снега. Однако чиновники ее опровергли, заявив, что работы по уборке снега велись регулярно, а причиной обрушения стала деформация подшивки потолка мансарды здания Гостиного двора.
По данным пресс-службы областной администрации, объект прошёл процедуру консервации и находится под охраной.