Кунгур, Пермский край, , 09:00 — REGNUM

В Кунгуре Пермского края до 2022 года планируют провести восстановительные работы в здании Гостиного двора, которое является объектом культурного наследия федерального значения и визитной карточкой города. На реконструкцию выделят около 500 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Поступило предложение приспособить «Гостиный двор» для современного использования. Здесь, по расчетам краевых властей, разместятся МФЦ, точки торговли, офисные помещения и выставочные пространства, отметили в пресс-центре Законодательного собрания Прикамья.

«Реконструкции Гостиного двора ждут не только жители Кунгура, он является визитной карточкой города и знаковым объектом для всего региона. Его новый облик и функциональность будут способствовать развитию предпринимательства в купеческой столице Прикамья и, разумеется, привлечению туристов в Пермский край», — сказал министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров.

Добавим, здание Гостиного двора построено в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений.

Стоит отметить, весной 2019 года местные СМИ забили тревогу. Они информировали о плачевном состоянии объекта и обрушении кровли. По одной из версий, крыша не выдержала тяжести скопившегося снега. Однако чиновники ее опровергли, заявив, что работы по уборке снега велись регулярно, а причиной обрушения стала деформация подшивки потолка мансарды здания Гостиного двора.

По данным пресс-службы областной администрации, объект прошёл процедуру консервации и находится под охраной.