Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM

В Екатеринбурге закончилось судебное разбирательство между ветераном Великой Отечественной войны и его внучкой, в ходе которого оспаривалось право собственности на жильё. В итоге право собственности осталось за женщиной, а за фронтовиком было оставлено право на проживание.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», ветеран намеревался оспорить законность приватизации квартиры, которая была представлена ему в пользование по указу президента России Владимира Путина по договору социального найма (то есть как социальная льгота). В итоге суд посчитал приватизацию законной, так как сделка по передаче квартиры в собственность внучки произошла по доброй воле пенсионера.

Как сообщало ИА REGNUM, о скандальной истории в семье ветерана Великой Отечественной войны стало известно в 2018 году. Тогда фронтовик заявил о том, что был избит собственным зятем, так как отказался выписываться из подаренной Путиным квартиры. Впоследствии жильё было приватизировано и перешло в собственность внучки, а сам пенсионер проживал по другому адресу. По его словам, родственники намеревались продать квартиру и купить автомобиль.

Отметим, что по факту избиения ветерана было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал родственника фронтовика виновным и назначил ему наказание в виде 440 часов исправительных работ.

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