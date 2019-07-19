Пермь, , 07:57 — REGNUM

В Перми намерены внедрить электронную систему зачисления детей в школы. Планируется, что новый механизм начнёт работать в следующую приемную кампанию — в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Через портал госуслуг родители смогут подать заявление как о зачислении ребёнка в первый класс, так и о переводе учеников среднего и старшего звена в другое общеобразовательное учреждение. Альтернативой останется традиционный способ заявления в школе.

Стоит отметить, с 1 июля по 5 сентября в общеобразовательных учреждениях открыт прием на свободные места. На сегодняшний день в первый класс зачислены 14 900 детей.