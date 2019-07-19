Багдад, , 07:56 — REGNUM

В Сирии из плена боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобожден езидский мальчик, об этом 18 июля сообщает Kurdistan.ru

Ребенок был похищен 3 августа 2014 года в иракской провинции Синджар, террористы обучали его использованию оружия, также он был замечен в пропагандистских роликах, снимаемых боевиками.

Мальчик был освобожден из плена и вывезен в Ирак через Турцию, где уже воссоединился со своими родными.

Напомним, в 2014 году боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в Ирак и Сирию, в иракском Синджаре — месте компактного проживания езидов — террористы похитили порядка 6 тыс. человек. В настоящее время порядка 3 тыс. 500 человек освобождены, судьба остальных остается неизвестной.