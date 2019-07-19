Курган, 19 июля 2019, 07:49 — REGNUM
Депутат Курганской областной думы, миллиардер Дмитрий Ильтяков заявил, что не даст ни копейки на восстановление сгоревшего Чимеевского храма. Так как храм «не просто так сгорел», заявил он местной прессе.
Напомним, в Курганской области для восстановления храма, сгоревшего в селе Чимеево, был учреждён благотворительный фонд «Чимеевская святыня». Исполнительный директор фонда Василий Горнушкин, который ранее руководил строительством Богоявленского собора в Кургане, заявил о важности восстановления деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, которая являлась объектом культурного наследия XIX века.
В попечительский совет фонда «Чимеевская святыня» вошли музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.
Но не вошли братья Ильтяковы, один из которых депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков периодически будоражит общественность декларациями о доходах, в частности, тем, что является владельцем храма. Другой, Дмитрий Ильтяков, стал «девятым номером» в рейтинге Forbes 2019 года «Власть и деньги» как самый богатый депутат России и, казалось бы, должен быть в первых рядах среди радетелей восстановления храма в Чимеево.
Братья Ильтяковы известны в Зауралье как глубоко православные люди и благотворители Русской православной церкви. Дмитрий Ильтяков пожертвовал порядка 40 млн рублей на строительство Богоявленского храма в Кургане. Напомним, Ильтяковы не только жертвуют на храмы, но и сами их строят. Александр Ильтяков, кстати, награждён медалью преподобного Далмата Исетского I степени (Курганская и Шадринская епархия Русской православной церкви, 25 января 2015 года) и юбилейной медалью «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (Русская православная церковь, сентябрь 2015).
Возник закономерный вопрос: почему Ильтяковы не вошли в состав учредителей фонда «Чимеевская святыня».
Мнение Александра Ильтякова неизвестно, но так как его тоже нет в числе учредителей фонда «Чимеевская святыня», то это наводит на мысль о его солидарности с братом.
Поддерживают мнение Дмитрия Ильтякова и в правительстве Зауралья. Правда, на условиях анонимности.
Ранее ИА REGNUM публиковало мнение жительницы Курганской области, остро отреагировавшей на гибель храма и частичную утрату Чудотворной иконы Божьей матери при пожаре в Чимеево.
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков однозначно поддержал создание фонда «Чимеевская святыня» словами: «Вера не горит». Однако отметил, что восстановление храма «не должно стать какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег».
Напомним, 3 июля 2019 года во время ремонта кондиционера от замкнувшей электропроводки произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божьей Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.
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