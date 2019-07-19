Курган, , 07:49 — REGNUM

Депутат Курганской областной думы, миллиардер Дмитрий Ильтяков заявил, что не даст ни копейки на восстановление сгоревшего Чимеевского храма. Так как храм «не просто так сгорел», заявил он местной прессе.

Напомним, в Курганской области для восстановления храма, сгоревшего в селе Чимеево, был учреждён благотворительный фонд «Чимеевская святыня». Исполнительный директор фонда Василий Горнушкин, который ранее руководил строительством Богоявленского собора в Кургане, заявил о важности восстановления деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, которая являлась объектом культурного наследия XIX века.

«С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей Курганской области мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья — Чимеевский храм», — заявил Василий Горнушкин.

В попечительский совет фонда «Чимеевская святыня» вошли музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

Но не вошли братья Ильтяковы, один из которых депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков периодически будоражит общественность декларациями о доходах, в частности, тем, что является владельцем храма. Другой, Дмитрий Ильтяков, стал «девятым номером» в рейтинге Forbes 2019 года «Власть и деньги» как самый богатый депутат России и, казалось бы, должен быть в первых рядах среди радетелей восстановления храма в Чимеево.

Братья Ильтяковы известны в Зауралье как глубоко православные люди и благотворители Русской православной церкви. Дмитрий Ильтяков пожертвовал порядка 40 млн рублей на строительство Богоявленского храма в Кургане. Напомним, Ильтяковы не только жертвуют на храмы, но и сами их строят. Александр Ильтяков, кстати, награждён медалью преподобного Далмата Исетского I степени (Курганская и Шадринская епархия Русской православной церкви, 25 января 2015 года) и юбилейной медалью «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (Русская православная церковь, сентябрь 2015).

Возник закономерный вопрос: почему Ильтяковы не вошли в состав учредителей фонда «Чимеевская святыня».

«Участвовать в этом не собираюсь. Храм сгорел не просто так. Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела. Зачем ее восстанавливать? Лично я не дам на это ни копейки», — сообщил Дмитрий Ильтяков в комментарии изданию « Новый день ».

Мнение Александра Ильтякова неизвестно, но так как его тоже нет в числе учредителей фонда «Чимеевская святыня», то это наводит на мысль о его солидарности с братом.

Поддерживают мнение Дмитрия Ильтякова и в правительстве Зауралья. Правда, на условиях анонимности.

«Депутат прав, и 100 раз он прав. Сгорел храм из-за кондиционера, да кто ставит кондиционер в таких местах? Это не просто коммерцией все покрыли, это миллиардные источники финансирования, и ведь они идут и от государства тоже. А официально у нас государство и церковь друг от друга не зависят. Кто деньги дает священникам на дорогие джипы? Криминалитет и меценаты, которые в прошлом тоже были криминалитетом — грехи замаливают сейчас. Зайдите в храм 25 лет назад и сейчас, и сравните как было тогда и как сейчас все построено. Русские люди, безусловно, православные, но грань-то переходить не нужно», — сообщил Накануне.RU свою позицию директор одного из департаментов правительства Курганской области, который попросил не публиковать его имя.

Ранее ИА REGNUM публиковало мнение жительницы Курганской области, остро отреагировавшей на гибель храма и частичную утрату Чудотворной иконы Божьей матери при пожаре в Чимеево.

«Вознеслась на небо… Не уберегли. Да и кому было ее спасать? Толстосумы (и те, что на черных джипах, и те, что в рясах) только зарабатывали на ней. Не захотела больше Богородица творить чудеса для них, вот и ушла. И люди остались без надежды — что ж, сами виноваты, что позволили монетизировать святыни и торговать реликвиями, теперь вот наказаны. Безумно жаль…», — прокомментировала курганка новость о пострадавшей иконе.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков однозначно поддержал создание фонда «Чимеевская святыня» словами: «Вера не горит». Однако отметил, что восстановление храма «не должно стать какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег».

Напомним, 3 июля 2019 года во время ремонта кондиционера от замкнувшей электропроводки произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню с трудом отыскали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божьей Матери сильно повреждён. Сейчас решается вопрос о возможности её реставрации.

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