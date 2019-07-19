Куала-Лумпур, 19 июля 2019, 07:40 — REGNUM
Информация СМИ о том, что победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина якобы развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, не соответствует действительности. Об этом в соцсети Instagram сообщила Воеводина, выложив ролик со своим интервью.
«Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем, — сообщила победительница конкурса «Мисс Москва — 2015». — … Хочу быть с ним до конца своих дней».
Напомним, 17 июля газета New Srtraits Times со ссылкой на источники сообщила, что экс-король Малайзии Мухаммад V якобы развелся с моделью из РФ Оксаной Воеводиной.
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