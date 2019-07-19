Куала-Лумпур, , 07:40 — REGNUM

Информация СМИ о том, что победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина якобы развелась с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, не соответствует действительности. Об этом в соцсети Instagram сообщила Воеводина, выложив ролик со своим интервью.

«Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем, — сообщила победительница конкурса «Мисс Москва — 2015». — … Хочу быть с ним до конца своих дней».

Напомним, 17 июля газета New Srtraits Times со ссылкой на источники сообщила, что экс-король Малайзии Мухаммад V якобы развелся с моделью из РФ Оксаной Воеводиной.

Читайте также: СМИ узнали о разводе бывшего короля Малайзии с моделью из России